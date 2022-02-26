Кубок мира по лыжам в Лахти: где смотреть четвертьфиналы мужского спринта

Большунов, Ретивых, Терентьев и Ардашев прошли квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти

В субботу, 26 февраля, в Лахти (Финляндия) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

В следующий этап соревнования прошло сразу четыре российских лыжника: Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Сергей Ардашев.

Финальные гонки мужского спринта свободным стилем начнутся в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть по этой ссылке.