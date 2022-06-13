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Сегодня, 15:18

«Для нас он никто». Резцова — о высказываниях Нортуга в адрес российский спортсменов

Резцова прокомментировала высказывания Нортуга в адрес российский спортсменов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова норвежского лыжника Эвена Нортуга, который заявил, что не хочет видеть на соревнованиях ни российских спортсменов, ни российский флаг.

«Скоро ситуация нормализуется и наших спортсменов допустят до соревнований. Нортуг боится нас, он знает, что он проиграет Большунову. Для нас он никто. Его карьера закончена, а для наших спортсменов она начинается. Саша Большунов еще будет побеждать, а карьера Нортуга для нас закончена», — сказала Резцова «СЭ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Анфиса Резцова
Петтер Нортуг
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