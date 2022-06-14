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Клебо: «Мне не нужен Большунов, чтобы себя мотивировать»

Клебо заявил, что ему для мотивации не нужен Большунов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что ему для мотивации не нужен Александр Большунов.

«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я тот, кто тратит меньше всего времени и сил на выяснение того, чем Большунов занимается. Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», — приводит слова Клебо TV2.

Ранее норвежский лыжник призвал продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований. С таким же заявилением выступил норвежец Эвен Нортуг.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Йоханнес Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира, на его счету две победы в многодневке Тур де Ски.

Источник: https://www.tv2.no/sport/14856334/
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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