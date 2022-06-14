Клебо: «Мне не нужен Большунов, чтобы себя мотивировать»

Клебо заявил, что ему для мотивации не нужен Большунов

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что ему для мотивации не нужен Александр Большунов.

«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я тот, кто тратит меньше всего времени и сил на выяснение того, чем Большунов занимается. Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», — приводит слова Клебо TV2.

Ранее норвежский лыжник призвал продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований. С таким же заявилением выступил норвежец Эвен Нортуг.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Йоханнес Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира, на его счету две победы в многодневке Тур де Ски.