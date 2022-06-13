Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова норвежского лыжника Эвена Нортуга, который заявил, что не хочет видеть на соревнованиях ни российских спортсменов, ни российский флаг.

«Я хочу сказать, что у них зашкаливает уровень лицемерия: они могут в глаза говорить одно, а за глаза другое. С отсутствием россиян у него появляется шанс пробиться в норвежскую основу, потому что он там не игрок основного состава, насколько я понимаю. Так что он тут еще преследует корыстные интересы. В конечном счете ну сказал он и сказал. Он решения не принимает. Хочет он видеть российских лыжников или не хочет. От его хотелок ничего не меняется. Он не тот человек, на мнение которого нужно ориентироваться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.