Норвежский лыжник Клебо остался доволен своим выступлением в коньковой гонке в Давосе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу своего выступления в коньковой гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе.

«Это была моя лучшая дистанционная гонка свободным стилем. Хорошо, что это случилось условиях высоты в тот сезон, когда Олимпиада тоже проходит на высоте. Угадал со скоростью и добавлял по ходу гонки. Чувствую себя отлично», — цитирует Клебо TV.

Победу одержал норвежец Симен Крюгер, третьим стал россиянин Сергей Устюгов. Российский лыжник Александр Большунов в гонке свободным стилем на 15 км стал 12-м.