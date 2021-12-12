Крянин: «Большунов не в оптимальной форме сейчас, главное, чтоб к Олимпиаде подошел готовым»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о выступлении российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка мира.

«Если Большунов вышел на старт, он делал проработку. Все мы понимаем, что Большунов еще не в оптимальной форме и ему нужны эти старты, тренерский штаб принял решение, что такой старт нужен, — цитирует Крянина ТАСС. — Главное, к февралю подойти в оптимальной форме, зная, что у него были передряги в подготовительный период. Надеюсь, он наберет оптимальную форму, ту базу, которая у него есть»

24-летний Большунов в воскресенье, 12 декабря, занял 12-е место в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском городе Давос.

11 декабря россиянин пропустил спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира из-за легкого недомогания, вызванного простудой.