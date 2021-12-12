Панжинский: «Устюгов внушает уверенность, что на Олимпиаде увидим именно того Сергея, который нужен команде»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал бронзу россиянина Сергея Устюгова в мужской гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе.

«Сергей Устюгов демонстрирует прекрасную форму, — приводит слова лыжника «Чемпионат». — С каждым днем внушает уверенность, что на Олимпиаде мы увидим именно того Сергея, который нужен нашей команде. Два дня подряд на такой высоте — успел восстановиться и дал бой сегодня. Несколько секунд уступил Клебо — своему принципиальному сопернику в этом сезоне. Конечно, вне конкуренции сегодня Крюгер, с каждым кругом увеличивал свой отрыв, выиграл по делу».

Также Панжинский поделился мнением об остальных российских лыжниках.

«Остальные ребята показали тоже хорошие результаты. Большунов неожиданно для многих вышел на старт, видимо, была не простуда, а какие-то аллергические воспаления. Александр тоже может занести эту гонку в актив. Заключительные пять километров получились не столь быстрыми, но он боролся, набрал какое-то количество кубковых очков», — добавил он.

По итоге гонки на 15 км первое место занял норвежец Симен Крюгер, второе Йоханнес Клебо. Устюгов проиграл победителю семь секунд.