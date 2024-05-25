Быстров: «Динамо» в матче за чемпионство обосралось по полной»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» завершение чемпионата России.

В матчах заключительного, 30-го тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1), а «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

«Зенит» завершил чемпионат на первом месте благодаря тому, что «Динамо» потерпело поражение в своей игре. Бело-голубые стали третьими, «Краснодар» — серебряный призер.

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной. Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Динамо» не может выиграть золото с 1976 года.