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Сегодня, 10:27

Непряева считает, что в новом сезоне между российскими лыжницами будет высокая конкуренция

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева поделилась ожиданиями от сезона-2023/24.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у Непряевой нет конкуренток в стране.

«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же Вероника Степанова во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», — приводит ТАСС слова Непряевой.

В сезоне-2022/23 Непряева заняла первое место в зачете Кубка России, набрав 860 очков.

Источник: ТАСС
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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