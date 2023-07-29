Непряева считает, что в новом сезоне между российскими лыжницами будет высокая конкуренция

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева поделилась ожиданиями от сезона-2023/24.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у Непряевой нет конкуренток в стране.

«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же Вероника Степанова во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», — приводит ТАСС слова Непряевой.

В сезоне-2022/23 Непряева заняла первое место в зачете Кубка России, набрав 860 очков.