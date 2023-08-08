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Сегодня, 10:30

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак рассказала об ожиданиях от нового сезона

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала о подготовке к новому сезону.

«За два десятка лет, что я в спорте, я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать и так далее. Для меня эта схема больше не работает. Я живу, люблю, дышу, кому-то даже дарю классные эмоции. Я хорошо тренируюсь, а значит, выполняю свою работу с удовольствием. С удовольствием, ребята», — рассказала Ступак в соцсетях.

28-летняя лыжница — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Юлия Ступак
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