Вяльбе подтвердила свою позицию о запрете перехода лыжников сборной России в другие страны

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила информацию о том, что представители сборной России не получат разрешение на переход в команды других стран.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также она заявила, что не ожидает допуска россиян на Олимпийские игры.

«Мы особо и не думаем, что нас допустят. Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций. Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах. Что касается именитых спортсменов — кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. Ранее Вяльбе заявила, что «старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны».

Зимнюю Олимпиаду-2026 планируется провести с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.