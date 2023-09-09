Лыжница Терентьева сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом

Олимпийская чемпионка, обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Терентьева (Непряева) перенесла операцию под общим наркозом. Лыжница сообщила, что к соревнованиям пока не готова.

«Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперед, потому что женский организм — очень хрупкая конструкция. Сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознанием этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. И сразу хочу сказать, что со мной уже все хорошо. Я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, и сейчас для меня актуальна цитата «нужно потренироваться», — написала Терентьева в своих соцсетях.

Летом 2023 года Непряева вышла замуж за лыжника Александра Терентьева.

В сезоне-2022/23 28-летняя лыжница заняла первое место в зачете Кубка России, набрав 860 очков.

Непряева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трехкратный призер Игр и чемпионатов мира, обладательница Большого хрустального глобуса сезона-2021/22). Она первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22).