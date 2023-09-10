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Сегодня, 14:56

Стало известно состояние лыжницы Терентьевой после операции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Наталья Терентьева (Непряева).
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой).

9 сентября спортсменка сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.

«Наталья идет на поправку, ей сняли швы. Постепенно она приступит к щадящим тренировкам, по крайней мере, будут прогулки с палками. Должно пройти определенное время, чтобы все зажило, только после этого она начнет тренироваться более серьезно. Будем смотреть по состоянию. Она должна восстановиться, затем начать тренироваться, вернуть свои кондиции и только потом думать о соревнованиях. Торопиться не будем», — приводит РИА Новости слова Бородавко.

28-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка в эстафете и обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2021/22.

Летом 2022 года она вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Терентьева (Непряева)
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