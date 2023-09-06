Йохауг рассказала, что может выступить на чемпионате мира-2025 в Норвегии

Норвежская лыжница Тереза Йохауг ответила на вопрос о возможном выступлении на чемпионате мира-2025.

«Посмотрим. Я еще не решила, буду выступать в лыжных гонках или нет. На данный момент я наслаждаюсь жизнью в роли мамы. Должна признаться, что я немного тренируюсь. Не так, как раньше, конечно. Не так-то просто надеть кроссовки или лыжные ботинки и выйти на улицу, когда вам нужно присматривать за маленькой дочкой. Я еще не отказалась от чемпионата мира в Тронхейме окончательно, но мое внимание сейчас сосредоточено не на нем, а на повседневной жизни, на том, чтобы быть хорошей матерью. И я не буду выступать на ЧМ в Тронхейме, если не смогу побороться там за медали», — заявила Йохауг.

В начале января Йохауг сообщила о том, что впервые станет мамой. Муж норвежской спортсменки — чемпион мира по гребле Нильс Якоб Хофф.

35-летняя лыжница является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, а также трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она завершила спортивную карьеру в марте 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025 года пройдет в Норвегии с 26 февраля по 9 марта.