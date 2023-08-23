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Непряева стала Терентьевой. Звезды лыжной сборной России поженились

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев поженились
Отдел фото «СЭ»
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Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев поженились.

23 августа в областном Дворце бракосочетания в Твери молодые люди оформили свои отношения.

Фото Соцсети

При регистрации брака олимпийская чемпионка взяла фамилию мужа и стала Натальей Терентьевой.

Фото Соцсети

Спортсмены раскрыли свои отношения в октябре прошлого года. Наталья опубликовала в социальных сетях совместный снимок со своим возлюбленным, на котором она и Александр целуются на фоне фонтана.

Фото Соцсети

В мае отправились в совместный отпуск в ОАЭ и выкладывали в соцсетях совместные снимки.

Фото Соцсети

В июне Непряева и Терентьев объявили о своей помолвке.

Фото Соцсети

Для кого-то романтические отношения пары стали предметом хейта. «Доброжелатели» отмечали, что Наталья — лучшая лыжница планеты, олимпийская чемпионка, обладательница лыжного Глобуса и на четыре года старше.

Фото Global Look Press

У Александра заслуги скромнее. Главные — он двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в спринтерских гонках.

Фото Global Look Press

Но разве любят за заслуги?! Молодые люди нашли друг друга и пусть будут счастливы в семейной жизни, а на лыжной трассе к ним придут новые успехи.

Фото Соцсети

Церемония бракосочетания в Твери прошла в узком кругу родственников и близких людей. В сентября Терентьевы планируют организовать торжественную церемонию в Москве, куда хотят пригласить партнеров по лыжной команде, тренеров, технический персонал и, конечно, президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Фото Соцсети
Фото
Александр Терентьев
Наталья Непряева
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