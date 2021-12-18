Мацокина не смогла выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российская лыжница Христина Мацокина не смогла выйти в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Спортсменка заняла последнее, 6-е место в первом четвертьфинальном забеге и завершила выступления.

Отметим, что Мацокина была единственной россиянкой, вышедшей в четвертьфинал спринта. Наталья Непряева, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина не смогли пройти квалификацию.