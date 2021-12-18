Крянин: «Большунов сейчас не готов, может быть, все еще плохо себя чувствует»
Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.
«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъемов, к ней не надо приспосабливаться, — цитирует Крянина «Чемпионат». — Значит Саша сейчас не готов, немного не повезло. Может быть, все еще плохо себя чувствует. А так, в Дрездене сейчас очень много молодых и резких ребят».
В квалификации спринта на этапе Кубка мира в Дрездене Большунов занял 31-е место и не прошел в четвертьфинал гонки.
Из российских лыжников в 1/4 финала спринта примут участие Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Мужские забеги начнутся в 13.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4549365-kryanin-o-bolshunove-znachit-sasha-ne-gotov-mozhet-byt-vsyo-eschyo-ploho-sebya-chuvstvuet.html
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