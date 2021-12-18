Крянин: «Большунов сейчас не готов, может быть, все еще плохо себя чувствует»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъемов, к ней не надо приспосабливаться, — цитирует Крянина «Чемпионат». — Значит Саша сейчас не готов, немного не повезло. Может быть, все еще плохо себя чувствует. А так, в Дрездене сейчас очень много молодых и резких ребят».

В квалификации спринта на этапе Кубка мира в Дрездене Большунов занял 31-е место и не прошел в четвертьфинал гонки.

Из российских лыжников в 1/4 финала спринта примут участие Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Мужские забеги начнутся в 13.55 по московскому времени.