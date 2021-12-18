Ретивых и Терентьев узнали соперников по 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
13:03
Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Терентьев узнали своих соперников по четвертьфиналу спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Ретивых выступит в третьем забеге вместе с Люкой Шанава, Рено Же (оба — Франция), Лаури Вуориненом (Финляндия), Джеймсом Клугнетом (Великобритания) и Михаэлем Хелльвегером (Италия).
Терентьев примет участие в четвертом забеге, его соперниками станут Синдре Скар (Норвегия), Валерио Гронд (Швейцария), Михал Новак (Чехия), Ниило Мойланен (Финляндия) и Густаф Берглунд (Швеция).
Мужские четвертьфинальные забеги начнутся в 13.55 (мск).
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