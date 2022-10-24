Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:00

Дарья Непряева — о медийности Вероники Степановой: «Не понимаю, почему за это ее критикуют»

Дарья Непряева рассказала об отношении к Веронике Степановой
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
Читать «СЭ» в
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская лыжница Дарья Непряева в разговоре с «СЭ» сообщила, что не видит проблем в том, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова активно ведет себя в СМИ и социальных сетях.

— Вы раньше хорошо общались с Вероникой Степановой. Продолжаете это общение?

— Да, и сейчас хорошо общаемся. Не сказать, что часто переписываемся. Но отношения не портились.

— Вероника сейчас параллельно находит себя в медийной сфере. Как вы к этому относитесь?

— Если ей это нравится, то почему бы нет? У нее есть подписчики, которые это читают, которым это интересно. Все пишут, что ей это мешает. Я не считаю, что ей это мешает. Она же это не в процессе тренировки едет и пишет. Занимается этим в свободное время. Я в свое свободное время сижу в телефоне. Какая разница: Вероника пишет пост, а я просто сижу в соцсетях. Не вижу в этом ничего плохого. Не понимаю, почему за это ее критикуют.

Дарья Непряева. «Когда не попала в команду, писали, что я недостойна жить». Дарья Непряева — о хейтерах, сестре и тренировках у Бородавко

— Вы не хотите попробовать себя в этом или в чем-то еще себя поискать?

— Просто я к этому не предрасположена. Не могу писать такие тексты. Мне проще выложить фотографию, подписать смайликом и все. А если говорить про что-то еще, то, меня как родители на лыжи поставили, никакого другого хобби больше не было, — сказала Непряева.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Вероника Степанова
Дарья Непряева
1
0
Читайте также
Депрессия беспощадно выжгла олимпийского чемпиона. Легендарный хоккеист ужасно закончил жизнь
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Непряева — о хейтерах: «Если он пишет плохие сообщения, значит, неадекватный и нет смысла ему отвечать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости