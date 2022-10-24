Российская лыжница Дарья Непряева рассказала «СЭ», какие плохие сообщения ей присылали в соцсетях.

Причиной этих сообщений Дарья называет то, что она не оправдывала ожидания зрителей, которые хотели видеть от нее таких же результатов, как у старшей сестры Натальи. Наталья Непряева — олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира, многократный призер чемпионатов мира.

— Сейчас, в начале вашей взрослой карьеры, вас все чаще будут сравнивать с сестрой. Как вы к этому относитесь?

— Не сказать, что это напрягает. Я не зацикливаюсь на каких-то комментариях. Можно посмеяться, что пишут. Но раньше, когда мне было 17-18 лет, люди считали, что мне нужно тоже уже олимпийские медали завоевывать. В прошлом году у меня был тяжелый период весной. Я не попала в юниорскую команду. Мне тогда писали очень плохие вещи: «Ты недостойна жить» и все в таком духе.

— Не очень понял причину таких сообщений.

— Причина в том, что я — Наташина сестра и не попала в юниорскую команду. И такие люди попадались. Мне писали в комментариях, в личные сообщения. Но я — это я, она — это она. Нас нельзя сравнивать. Мы разные. А они воспринимают так, что раз я ее сестра, значит, тоже должна бегать, как она. Писали ужасные вещи. Есть адекватные российские болельщики, а есть те, которые пишут такую чушь. Но этого не избежать.

— Как поступали с ними: блокировали или отвечали?

— Блокировала. Никогда не отвечаю на комментарии или сообщения в директ. Не вижу в этом смысла. Моя точка зрения: адекватный человек, если у него в жизни все хорошо, никогда не будет писать плохие комментарии, оскорблять, задевать человека. Если же он пишет эти оскорбления, то, значит, он неадекватный и нет смысла ему отвечать, — сказала «СЭ» Дарья.

20-летняя Дарья Непряева в феврале победила на чемпионате мира среди молодежи и юниоров.