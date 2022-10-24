«Когда не попала в команду, писали, что я недостойна жить». Дарья Непряева — о хейтерах, сестре и тренировках у Бородавко

Интервью российской лыжницы, которая начинает взрослый этап карьеры.

Весной тренировочная группа Юрия Бородавко пополнилась новыми спортсменами. Самая молодая из них, 20-летняя Дарья Непряева, — младшая сестра обладательницы Кубка мира, олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. Летнюю подготовку лыжники завершили, 27 октября группа Бородавко отправится в Ханты-Мансийск, где впервые встанет в этом сезоне на снег. До начала сбора «СЭ» пообщался с Дарьей. В интервью она рассказала про адаптацию к взрослым тренировкам, об отношениях с сестрой, хейтерах и медийности Вероники Степановой.

Пропустила летний чемпионат России из-за коронавируса, а в Терсколе отравилась вся команда

— Чем занимаетесь в перерыве между сборами?

— Дел сейчас много. Прежде всего тренируюсь, поддерживаю свою форму. И занимаюсь ремонтом своей квартиры. Поэтому межсборье получается насыщенным.

— На следующем сборе будете впервые в сезоне вставать на снег. Как оцените прошедшую летнюю подготовку?

— Неплохо. Были, конечно, сбои, чего мне очень не хотелось. Случались и небольшие сбои, и довольно серьезные. Но сейчас, ближе к зиме, все налаживается. Надеюсь, что все будет хорошо.

— Что за сбои? По здоровью?

— Да, по здоровью. Перенесла ковид, и была еще одна серьезная проблема. Ковид пришелся на летний чемпионат России. Мы подозреваем, что все пошло со сбора в Терсколе. Потому что там много кто переболел. Когда мы приехали из Терскола домой, на следующий день заболела моя сестра. А через пару дней уже заразилась от нее я.

— У вас впервые был коронавирус?

— Нет. Я им болела уже три раза. Слава богу, все три раза протекали в легкой форме.

— Какие еще проблемы возникли? У вас есть фотография годичной давности, где вы на лыжероллерах с разбитым носом. Подобного этим летом не случалось?

— В том году мне, можно сказать, повезло. Мы ехали со спуска втроем, я была последней. Так получилось, что та девочка, которая ехала передо мной, очень рано встала, а я еще сидела. В итоге штырем палки она попала мне в ноздрю. Как потом говорили врачи, еще буквально миллиметр, и штырь попал бы внутрь. Бежать было неудобно. У меня кровь и из ноздри текла, и внутрь попадала по горлу.

А этим летом было стандартное для Терскола отравление. Нет ни одного человека, кто бы там чего-нибудь не подхватил. Плюс ковид и серьезная проблема с зубами. Но сейчас все идет на поправку.

— Что не так с Терсколом? Там плохая еда?

— Не сказала бы. Мне больше кажется, что там всегда ходит какая-то инфекция.

Дарья Непряева. Фото Соцсети

Мечтала попасть в группу Бородавко, переход пролоббировала сестра

— Насколько легко адаптировались во взрослой группе Бородавко?

— Влилась достаточно быстро. Поначалу стеснялась, мало с кем контактировала. Но сейчас, мне кажется, уже поднадоела. Ко мне все относятся прекрасно, со всеми хорошие отношения. Команда у нас классная, все друг с другом общаются.

— Говорили, что выдерживаете нагрузки, которые дает Юрий Викторович. По-прежнему справляетесь?

— Нагрузки большие. Конечно, мне очень тяжело. Но мне нравится тренироваться у Юрия Викторовича. Мы с ним разговариваем. Он спрашивает про мое самочувствие, я ему отвечаю. Поэтому все регулируется. Нет такого, что он меня нагрузил и все. Если не выдерживаю, то нагрузки делает поменьше. Все идет по плану.

— Насколько работа в группе Бородавко отличается от той, что вы делали до этого?

— Когда я перешла к Юрию Викторовичу из юниорской команды, поняла, что силовую вообще до этого не делала. Не то чтобы не делала, но силовые тренировки очень отличаются от тренировок в юниорской команде. Здесь серьезные нагрузки, работа более, можно сказать, взрослая.

— В юниорской команде, наверное, можно больше пошутить?

— Наверное, сейчас в нашей команде шуток больше, чем в юниорской. Ни одной тренировки не обходится без смеха.

— А кто главный заводила?

— Все парни. Один скажет, второй подхватит. На тренировках у нас весело.

— Наташа говорила, что вы еще «сырая» психологически и физически. Согласны с ней?

— Да, я это чувствую. Всегда у нее спрашиваю совета по тренировкам. У нее больше опыта. Она профессиональный спортсмен. Если у меня есть вопрос, то я спрашиваю у нее или у кого-то другого. Мне в команде всегда помогут, подскажут. У меня такого опыта пока нет. Постепенно его набираю, учусь.

— Как вас принял в группе Юрий Викторович?

— Если честно, поначалу я переживала. У него столько титулованных спортсменов. Думала, что на меня будут меньше обращать внимания. Но это вообще не так. Юрий Викторович уделяет мне очень много внимания. Постоянно все объясняет на технических тренировках, на интервальных. У него нет кого-то одного, кого он выделяет из группы. За всех переживает, всем подсказывает.

— Бородавко рассказывал, что ваше попадание в группу пролоббировала сестра. Как это происходило?

— В прошлом году она постоянно шутила насчет моего перехода. Помню, что мы планировали с мамой и братом поехать к ней на «Тур де Ски». Как раз у меня не было соревнований и сборов. Однако там возникла проблема с местами, поэтому не приехали. Наташа тогда шутила: «Сейчас приедет Даша, будет знакомиться со своей будущей командой». Но это было все не всерьез.

— Сами хотели попасть в эту группу?

— Очень хотела попасть к Юрию Викторовичу. Это была моя мечта. Например, в 2018 году я со своим тренером ездила вместе с ними на сбор в августе в Сочи. Я уже тогда мечтала об этом, но в тот период даже близко к юниорской команде не стояла. Бегала в районе 20-30-го мест на «России». Для меня попадание в юниорскую команду было чем-то за гранью реальности. А сейчас я попадаю в группу к Юрию Викторовичу... Это очень круто.

Дарья Непряева. Фото Соцсети

Однажды в FIS перепутали Непряевых и начисляли Дарье очки Натальи

— Как смотрели на победы сестры на Олимпиаде?

— Я за нее очень сильно всегда переживаю. Если про нее разговор заходит, сразу слезы льются. Потому что я достаточно эмоциональный человек. Всегда радуюсь за нее, горжусь.

— А когда вы с ней соревнуетесь на контрольных тренировках или том же чемпионате России весной, видите в ней соперницу?

— Постоянно. Мы с ней даже шутим на эти темы. Например, сейчас в Сочи было. На контрольной тренировке я стартую первой, Наташа — последней, между нами полторы минуты. Она мне говорит на просмотре трассы перед контрольной: «Вот на этом повороте я тебя обгоняю». А этот поворот находится в 100 метрах от старта. Конечно, мы не по-серьезке воюем перед гонками. Все в шутливой форме. Понятно, что она меня, наверное, еще не воспринимает всерьез как соперника. Я-то ее воспринимаю.

— Когда смотрел ваши посты в соцсетях, то на некоторых фотографиях путал вас с сестрой. Часто вас в жизни путают?

— Может, бабушка или мама с папой могут имена перепутать, но в целом нет такого. Да, все говорят, что мы похожи, на одно лицо. Но мне кажется, что мы вообще разные.

— А как же история, когда вас перепутали на летнем чемпионате мира в прошлом году, поставив вас в стартовый протокол вместо Наташи?

— Да, была еще забавная история. Я только начинала свой путь. Мне впервые оплатили FIS-код, и я появилась на сайте федерации. В списке я иду первой, потому что там алфавитный порядок. В итоге Наташины кубковые очки начисляли мне, а не ей. Получилось так, что первая шла Йохауг, а вторая — я! Потом ошибку исправили.

— Так можно и Кубок мира выиграть! А насколько вы разные по характеру?

— Не буду говорить, какая я и какая она, но мы очень разные. Возможно, в плане шуток мы с ней одинаковые. Я же младшая. Всю жизнь на нее смотрела, даже пыталась копировать, подражать ей. Может быть, это сохранилось. Но по характеру мы с ней огонь и вода. Даже можно сказать, что она огонь, а я вода.

Дарья Непряева. Фото Соцсети

Должна была дебютировать на Кубке мира в прошлом сезоне, но FIS отстранила россиян

— Сейчас, в начале вашей взрослой карьеры, вас все чаще будут сравнивать с сестрой. Как вы к этому относитесь?

— Не сказать, что это напрягает. Я не зацикливаюсь на каких-то комментариях. Можно посмеяться, что пишут. Но раньше, когда мне было 17-18 лет, люди считали, что мне нужно тоже уже олимпийские медали завоевывать. В прошлом году у меня был тяжелый период весной. Я не попала в юниорскую команду. Мне тогда писали очень плохие вещи: «Ты недостойна жить» и все в таком духе.

— Не очень понял причину таких сообщений.

— Причина в том, что я — Наташина сестра и не попала в юниорскую команду. И такие люди попадались. Мне писали в комментариях, в личные сообщения. Но я — это я, она — это она. Нас нельзя сравнивать. Мы разные. А они воспринимают так, что раз я ее сестра, значит, тоже должна бегать как она. Писали ужасные вещи. Есть адекватные российские болельщики, а есть те, которые пишут такую чушь. Но этого не избежать.

— Как поступали с ними: блокировали или отвечали?

— Блокировала. Никогда не отвечаю на комментарии или сообщения в директ. Не вижу в этом смысла. Моя точка зрения: адекватный человек, если у него в жизни все хорошо, никогда не будет писать плохие комментарии, оскорблять, задевать человека. Если же он пишет эти оскорбления, то, значит, он неадекватный и нет смысла ему отвечать.

— Теперь понимаю, о каких плохих сообщениях вы писали в своем эмоциональном посте после победы на юниорском чемпионате мира. Тот успех изменил отношение к сезону?

— Сезон действительно получился неплохим в прошлом году.

— Но после юниорского чемпионата мира вы еще должны были дебютировать на Кубке мира...

— Да, я туда уже приехала, разместилась, разложила вещи по полочкам — и буквально через пару часов обратно их собрала в сумку.

— Как сообщили, что нужно уезжать?

— Мы сделали две тренировки. Затем сидели, долго ждали решения FIS. Они его приняли, и мы в эту же ночь уехали домой.

— До вынесения решения об отстранении на что рассчитывали на Кубке мира?

— Хотелось просто попробовать свои силы, посмотреть, что это такое, чтобы иметь на будущее какие-то представления о скоростях, соперницах.

— Атмосферу Кубка мира удалось прочувствовать?

— Вообще нет. Было ощущение, что приехала в гости к сестре.

— Давление на команду в те дни чувствовали?

— Скорее всего, да, чем нет. Полгода прошло, уже не помню.

Дарья Непряева. Фото Соцсети

Хочет быть универсалом, как сестра

— Что сейчас ожидаете от первого взрослого сезона?

— Я буду соревноваться с сильнейшими лыжниками нашей страны. Конечно, ожидаешь всегда лучшего. Хочется показать свои силы, как я тренировалась. Самой очень интересно, как буду себя чувствовать на соревнованиях.

— На какие дисциплины делаете ставку?

— Еще не знаю. Может быть, у меня пойдет конек. В начале подготовительного сезона общались с Юрием Викторовичем. Он говорил, что я могу хорошо бежать спринт. Посмотрим. Одинаково отношусь ко всем дисциплинам: к дистанциям, к спринту, к классике и коньку. Может, пока что-то лучше получается, что-то хуже. Но в будущем хочу уравнять, как у Наташи. Думаю, что Юрий Викторович мне в этом поможет.

— Наташа говорила, что вы пока еще не спринтер.

— Да. В большей степени мне не хватает тактики. Если честно, нас никогда не учили тактически проходить гонку, читать трассу. А на спринте это очень важно. За счет тактики можно быть очень высоко. Мне пока этого не хватает. Надеюсь, что тренировки с такими опытными и титулованными спортсменами мне в этом помогут — с Наташей, с Юлей (Ступак. — Прим. «СЭ»).

— Вы раньше хорошо общались с Вероникой Степановой. Продолжаете это общение?

— Да, и сейчас не сказать, что часто переписываемся. Но отношения не портились.

— Вероника сейчас параллельно находит себя в медийной сфере. Как вы к этому относитесь?

— Если ей это нравится, то почему бы нет? У нее есть подписчики, которые это читают, которым это интересно. Все пишут, что ей это мешает. Я не считаю, что ей это мешает. Она же это не в процессе тренировки едет и пишет. Занимается этим в свободное время. Я в свое свободное время сижу в телефоне. Какая разница: Вероника пишет пост, а я просто сижу в соцсетях. Не вижу в этом ничего плохого. Не понимаю, почему за это ее критикуют.

— Вы не хотите попробовать себя в этом или в чем-то еще себя поискать?

— Просто я к этому не предрасположена. Не могу писать такие тексты. Мне проще выложить фотографию, подписать смайликом и все. А если говорить про что-то еще, то меня как родители на лыжи поставили, никакого другого хобби больше не было.