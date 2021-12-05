Кубок мира по лыжам, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере пройдут первые эстафетные гонки сезона. Сегодня пройдет женская эстафета. Начало — в 13:45 по московскому времени.

От России заявлены сразу две команды. В первой команде выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Во второй команде побегут: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Прямую видеотрансляцию гонки можно посмотреть по этой ссылке.