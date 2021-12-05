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Клебо оценил шансы сборной Швеции в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

11:39
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что сборную Швеции ждет неудача в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Гонка стартовала в 11:20 мск.

«К счастью для Швеции, Норвегия может выставить только четверых на эстафету или... мы можем выставить только две команды. Шансы на победу Швеции должны быть заоблачными», — цитирует Клебо Aftonbladet.

Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. А также Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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