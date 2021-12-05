Клебо оценил шансы сборной Швеции в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
11:39
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что сборную Швеции ждет неудача в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Гонка стартовала в 11:20 мск.
«К счастью для Швеции, Норвегия может выставить только четверых на эстафету или... мы можем выставить только две команды. Шансы на победу Швеции должны быть заоблачными», — цитирует Клебо Aftonbladet.
Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. А также Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.
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