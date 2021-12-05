Сборная Норвегии с Клебо выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, команды России на втором и четвертом местах

Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Гонку выиграла первая норвежская команда, в составе которой выступили Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Вторая сборная Норвегии, за которую выступили Пол Гульберг, Мартин Ниенге, Ханс Холунн и Харальд Амундсен, заняла третью строчку.

Второе место заняла вторая сборная России, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов. Первая сборная России, за которую пробежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) — 1:14.58,7

2. Россия (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев, Сергей Устюгов) — отставание 0,2 секунды

3. Норвегия (Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Холунн, Харальд Амундсен) — 1,2

4. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1,4

5. Италия (Паоло Вентура, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Федерико Пеллегрино) — 55,3

6. Швеция (Фредрик Юнссон, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон, Вильям Поромо) — 58,4