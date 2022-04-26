Лайшев назвал полезным возможное проведение внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Любые соревнования полезны. Они возрождают конкуренцию, что является главным принципом спорта. Это хорошо, тем более в фигурном катании, которое пользуется любовью и популярностью в нашей стране. Даже заявить о таком нежном виде спорта — это уже вклад в общее дело нашей страны. Смогут ли там участвовать иностранцы? Я думаю, сейчас вся ложь вскрывается и на западе. Может, страны не будут заявляться, а сами спортсмены индивидуально могут приезжать и выступать. Этому были примеры и на Олимпиаде в 80-м году», — сказал Лайшев «СЭ».

Вчера, 25 апреля, стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.