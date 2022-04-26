Резцова раскритиковала Бородавко за решение провести сборы в Крыму

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение старшего тренера сборной России Юрия Бородавко провести тренировочные сборы своей группы в Крыму.

«Почему он решил провести сборы в Крыму? У нас есть другие места. Пусть сборы проводятся в других местах, где они были раньше. Он не прав. Прошу прощения, но я не знаю, зачем он поступает так сейчас», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард считает, что сейчас поездка российских спортсменов в Крым приобретает особый символизм, который может привести к новым санкциям.

Бывший тренер сборной Норвегии Видар Лефшус назвал решение о месте проведения сборов «политическим».