«У нее были сомнительные тесты на коронавирус». Бородавко объяснил, почему Непряева не пришла на встречу в Кремле

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему олимпийская чемпионка Наталья Непряева не присутствовала на встрече спортсменов с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Наталья приехала в Новогорск, чтобы находиться на карантине. Она приехала уже больная, — цитирует Бородавко «Спорт День За Днем». — На протяжении всего времени у нее были сомнительные тесты на коронавирус, а для допуска к встрече с президентом у нее должен был быть 100-процентный отрицательный результат».

— Получат ли она и Александр Большунов государственные награды?

— Вопрос не по адресу. За этим — к администрации, — добавил Бородавко.

На Олимпийских играх-2022 Непряева завоевала три медали: золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в классическом командном спринте. На счету Большунова, который также не присутствовал на вручении госнаград, три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль по итогам соревнований.