Министерство спорта РФ прорабатывает идею проведения внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прорабатывают вариант с проведением внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию.

«Это предложение мы прорабатываем совместно с федерацией фигурного катания, чтобы обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия. Наши фигуристы являются мировыми лидерами, мы прорабатываем идею организации Гран-при, и я думаю, будет большой интерес со стороны российских зрителей, а также российского и мирового сообщества и других спортсменов. Все хотят с нашими фигуристами конкурировать. Мы обладаем достаточными ресурсами для проведения соревнований, а кого пригласить участвовать, решим в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Вчера, 25 апреля, стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.