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16 февраля, 11:30

Кулешова поблагодарила Вяльбе за хорошие условия в российских лыжах

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады Анастасия Кулешова рассказала «СЭ» о своей мотивации на российских стартах.

— После разделки на Спартакиаде ты сказала, что кайфовала, когда бежала. Был ли такой кайф до 2022 года?

— Нет. Раньше я двигалась по приборам, скажем так. Всегда было, что делаем это и это, куда-то движемся, какие-то цели ставим. Но сейчас я как будто бы сама выбрала этот спорт, и он мне доставляет намного больше наслаждения, чем раньше. Я не знаю, как это работает. Может быть, после Маркуса [Крамера]. Он немножко поменял уровень мышления, взгляд на жизнь. Может быть, из-за этого так сейчас хорошо. Думаю, что если бы у меня ничего не получалось, плохо бегала, то не кайфовала бы. Просто когда у тебя складывается все: самочувствие, настроение, внутренняя гармония, результаты, — каждый человек бы кайфовал.

— Сейчас у многих спортсменов, которые испытали Олимпиаду, Кубок и чемпионат мира, есть потеря мотивации. Почему она есть у тебя?

— Когда возвращалась, мне хотелось некоторое время побегать в России, чтобы вернуться на свой уровень, и только потом вернуться на мировую арену. Для того чтобы не было психологического упадка, что вернулась в плохой форме на международные соревнования и занимаю 30места. Тогда бы сказала: «Все! До свидания! Я пошла обратно в семью». Этого не произошло. Мне кажется, что я обратно вернулась на прежний уровень. Уже, конечно, хочется побороться с лучшими, съездить на этапы Кубка мира, но ничего страшного. Будем пока здесь. На самом деле сейчас благодаря Елене Валерьевне и всем причастным у нас созданы действительно хорошие условия. Плюс есть какие-то бонусы за то, что мы здесь бегаем. На Спартакиаде денежные призовые получает первая десятка. Поэтому всяко лучше, чем ничего. За это благодарим Елену Валерьевну, — сказала Кулешова «СЭ».

Анастасия Кулешова. «Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой

Анастасия Кулешова
Елена Вяльбе
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