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16 февраля, 12:49

Степанова ответила Кулешовой о своих жестах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские лыжницы Вероника Степанова ответила лыжнице Анастасии Кулешовой, которая назвала ее жесты неуважительными.

«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение 2 лет). Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки — такие девочки»? Анастасии предложение — почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Ранее Кулешова назвала жесты Степановой неуважительными к соперницам.

13 февраля команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете. За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.

14 февраля Вероника Степанова и Мария Истомина стали победительницами командного спринта свободным стилем.

Вероника Степанова завоевала третье золото на Спартакиаде.

«Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой

Источник: https://t.me/NikaStepp01/1777
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