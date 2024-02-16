Вяльбе надеется, что бывшие лыжницы Шевченко и Грухвина добьются успеха в биатлоне

Президент Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе считает, что Наталия Шевченко и Анна Грухвина не претендовали бы на высокие места в лыжных гонках, поэтому будет лучше, если они добьются успеха в биатлоне.

«В каком-то смысле мы с биатлонистами братья по крови. Когда есть время, я стараюсь посмотреть, что там у них происходит. Я действительно поздравляю Наталию Шевченко с ее успехами, тренерам ее пишу и очень хочу, чтобы Анна Грухвина там раскрылась, у нее не так сразу ярко получилось. А почему мне за них не радоваться? Я понимаю, что у нас они не блистали бы, поэтому пусть лучше там будут чемпионками, чем здесь на десятых позициях. Надеюсь, у них все получится», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

13 февраля Шевченко после победы в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта рассказала журналистам, что Вяльбе поздравляет ее с успехами в биатлоне.