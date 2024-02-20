Журова: «Большие премиальные на Спартакиаде? В СССР давали квартиру за победу»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала призовые на Всероссийской спартакиаде 2024.

Соревнование проходило с 9 по 18 февраля. За медали были предусмотрены призовые: золото — 358,4 тысячи рублей, серебро — 179,2 тысячи, бронза — 107,5 тысячи.

«Справедливо ли, что государство платит спортсменам на Спартакиаде премиальные как на чемпионате мира? А что, не надо? Знаете, больше скажу, в Советском Союзе за победу в Спартакиаде давали квартиру. Это эквивалент? У меня есть коллеги по команде, кто выигрывал и получал квартиру в Петербурге. Вы ж понимаете, что квартира и те призовые, которые получили ребята, ну, в общем, честно говоря, они несравнимы, как это было. Какой статус финансовый и материальный у Спартакиады был», — приводит слова Журовой «Спорт День за Днем».