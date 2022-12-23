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Сегодня, 15:54

Коростелев рассказал, как неожиданно выступил за сборную Китая

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как неожиданно выступил за сборную Китая на Российско-Китайских молодежных зимних играх.

«Вечером ко мне пришел тренер и говорит, что я побегу эстафету за китайцев. Я был уверен, что это шутка, долго в это не верил. В итоге оказалось, что это было его личное решение. Когда он предложил это китайцам, они охотно согласились. И это не про то, что у них не набралось нужного количества человек. Так, просто захотели чуть-чуть уравнять составы. Это все равно не помогло, но зато закончилось таким прекрасным финишем», — приводит слова Коростелева Sport24.

В эстафете на Российско-Китайских молодежных зимних играх Коростелев фишировал одновременно с Егором Митрошиным, взявшись за руки.

Источник: Sport24
Сборная России по лыжным гонкам
Савелий Коростелев
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