Канадский лыжник Девон Кершоу высказался по поводу выступления Натальи Непряевой в разделке на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Российская лыжница заняла третье место.

Победу в гонке одержала финка Кертту Нисканен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

«Непряева отлично выглядела, особенно в даблполинге. Казалось, что она вернула себе даблполинг лучших времен. В начале сезона она выглядела тежеловесно, не была на себя похожа. Я смотрел на нее и думал: «Вау. Хорошо. Даблполинг, отталкивание, прокат. Очень хорошо идет. Она настроена на многое, идет прекрасно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.