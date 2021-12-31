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Кершоу — о Непряевой: «Смотрел на нее и думал: «Вау! Очень хорошо идет»

13:55
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Канадский лыжник Девон Кершоу высказался по поводу выступления Натальи Непряевой в разделке на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Российская лыжница заняла третье место.

Победу в гонке одержала финка Кертту Нисканен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

«Непряева отлично выглядела, особенно в даблполинге. Казалось, что она вернула себе даблполинг лучших времен. В начале сезона она выглядела тежеловесно, не была на себя похожа. Я смотрел на нее и думал: «Вау. Хорошо. Даблполинг, отталкивание, прокат. Очень хорошо идет. Она настроена на многое, идет прекрасно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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