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«Тур де Ски»: где смотреть трансляцию мужского конькового масс-старта

13:55
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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В пятницу, 31 декабря, на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе пройдет мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.

За Россию выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Начало — 14:55 по московскому времени, следить за гонкой в прямом эфире можно по ссылке на сайте.

Расписание гонок «Тур де Ски» — 2021/22 можно посмотреть здесь.

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Галина Глазко все материалы автора
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