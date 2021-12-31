«Тур де Ски»: где смотреть трансляцию женского масс-старта
16:25
В пятницу, 31 декабря, на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе пройдет женский масс-старт на 10 км свободным стилем.
За Россию выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.
Начало — 17:25 по московскому времени, следить за гонкой в прямом эфире можно по ссылке на сайте.
Расписание гонок «Тур де Ски» — 2021/22 можно посмотреть здесь.
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