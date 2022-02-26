Губерниев предложил норвежцам отлить себе в сортире Кубок мира по лыжным гонкам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отмену тюменского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за напряженной политической обстановки.

«Вы хотите у Непряевой отнять Кубок мира, чтобы она на старт к вам не приехала? Ну отлейте себе в сортире Кубок мира и вручите. Это свинство, подлость. Самое главное, норвежские зрители, в отличие от этих чудаков, которые принимают решение в норвежском лыжном союзе, разбираются в лыжах и любят их. Я с норвежцами много общаюсь. Они понимают, что без русских невозможно. Им хочется, чтобы их спортсмены побеждали русских в честной борьбе. Нормальные болельщики понимают, что в этом соль спорта. Это абсолютно дикое решение, странное и глупое. Кому от этого будет лучше?» — сказал Губерниев «СЭ».

На данный момент после победы в многодневке Тур де Ски Непряева возглавляет общий зачет Кубка мира-2021/22 с 843 рейтинговыми очками.

Ближайшая преследовательница Эбба Андерссон из Швеции имеет в своем активе 648 очков. Причем в программе этой международной серии осталось провести девять гонок.