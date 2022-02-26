Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:52

Губерниев предложил норвежцам отлить себе в сортире Кубок мира по лыжным гонкам

Микеле Антонов
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отмену тюменского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за напряженной политической обстановки.

«Вы хотите у Непряевой отнять Кубок мира, чтобы она на старт к вам не приехала? Ну отлейте себе в сортире Кубок мира и вручите. Это свинство, подлость. Самое главное, норвежские зрители, в отличие от этих чудаков, которые принимают решение в норвежском лыжном союзе, разбираются в лыжах и любят их. Я с норвежцами много общаюсь. Они понимают, что без русских невозможно. Им хочется, чтобы их спортсмены побеждали русских в честной борьбе. Нормальные болельщики понимают, что в этом соль спорта. Это абсолютно дикое решение, странное и глупое. Кому от этого будет лучше?» — сказал Губерниев «СЭ».

На данный момент после победы в многодневке Тур де Ски Непряева возглавляет общий зачет Кубка мира-2021/22 с 843 рейтинговыми очками.

Ближайшая преследовательница Эбба Андерссон из Швеции имеет в своем активе 648 очков. Причем в программе этой международной серии осталось провести девять гонок.

Приводим официальную информацию об&nbsp;изменениях в&nbsp;спортивном календаре. Как меняется спорт. Хроника событий

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
42
32

Читайте также

Губерниев предложил норвежцам отлить себе в сортире Кубок мира по лыжным гонкам
В Госдуме осудили решение FIS заменить гимн и флаг России на нейтральные
«Спартак» — ЦСКА: февральское дерби. Онлайн-трансляция
Деспотович только летом сможет рассказать о причинах своего ухода из «Рубина»
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме осудили решение FIS заменить гимн и флаг России на нейтральные

Устюгов показал тренировку на биатлонном стрельбище
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости