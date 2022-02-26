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Сегодня, 10:39

В Госдуме осудили решение FIS заменить гимн и флаг России на нейтральные

Мария Куцубеева
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Артем Бухаев

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта использовать флаг и гимн FIS вместо национальных символов России.

«У меня есть сомнения на предмет права FIS лишить кого-либо флага и гимна, — сказал Свищев «СЭ». — Это некоммерческая организация, которая объединяет национальные федерации по лыжным видам спорта. У нас было жесткое решение CAS, которое Россия выполняет на Олимпиадах и чемпионатах мира. Но FIS... Первый раз слышу, что такое возможно. Надо внимательно изучить этот случай. Если это незаконно, то нужно опротестовывать. Рекомендации МОК? Есть высший спортивный арбитражный суд — CAS. У которого есть полномочия на подобные действия. Как МОК может решать у кого флаг забрать, а кому отдать?»

Ранее, 25 февраля, МОК призвал международные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на соревнованиях.

Дмитрий Свищев
МОК
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Гимн России не будут использовать на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта
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