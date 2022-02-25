Как меняется спорт. Хроника событий

Приводим официальную информацию об изменениях в спортивном календаре.

В четверг президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения. Конфликт в регионе затронет и мир спорта. В первую очередь могут претерпеть изменения календари соревнований и списки составов участников различных турниров. «СЭ» продолжает собирать по этой теме все ключевые факты, основанные на официальной информации.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжает влиять на спортивный календарь. «СЭ» фиксирует эти изменения, ориентируясь на официальные заявления. Далее — те из них, что прозвучали в пятницу.

Заявление исполкома МОК

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) вечером 25 февраля призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в ближайшее время в России и Белоруссии.

«Исполком МОК призывает не вывешивать национальные флаги России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Белоруссии на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России», — цитирует ТАСС заявление МОК.

Футбол

Исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. Этот матч, как было запланировано, состоится 28 мая.

«РФС на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований, — отреагировал на решение УЕФА президент РФС Александр Дюков. — Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики» и, таким образом, не может поддержать это решение».

Кроме того, исполком УЕФА объявил о переносе всех матчей под своей эгидой из России и Украины на нейтральные поля. «Решение исполкома УЕФА касается только клубных европейских кубков, Лиги наций УЕФА, отборочных этапов чемпионатов Европы и других, — пояснил «СЭ» генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — Таким образом, ближайший матч, который российская команда должна будет провести на нейтральном поле, — встреча «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. При этом московский клуб имеет возможность заявить в УЕФА стадион по своему выбору. Для этого, помимо согласия самой арены, необходимо, чтобы она соответствовала всем организационным требованиям, а соперник имел возможность до нее добраться».

Решение УЕФА не затронет матчи национальных сборных в отборе ЧМ-2022 — судьбу этих встреч определит ФИФА. Ранее федерации футбола Польши, Швеции и Чехии объявили, что не хотят проводить мартовские стыковые отборочные встречи ЧМ-2022 на территории России (так определено жеребьевкой) и попросили ФИФА перенести их на нейтральные поля.

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области обратился в РФС с просьбой о переносе матча 1/8 финала Кубка России против «Балтики», который должен состояться 1 марта в Калининграде. Ситуация возникла из-за того, что Росавиация приостановила работу аэропорта в Ростове-на-Дону.

Хоккей

Клуб «Йокерит» из Хельсинки принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022. «Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем, — приводит официальный сайт КХЛ слова президента организации Алексея Морозова. — «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими».

Решение о составе пар в первом раунде плей-офф в Западной конференции будет объявлено дополнительно. «Йокерит» должен был встретиться со «Спартаком».

Фигурное катание

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» перенесен из Сочи в Москву. Как информирует Федерация фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте, соревнования пройдут на ледовой «ЦСКА Арене ЗИЛ» 6—7 марта. Причиной переноса названы форс-мажорные обстоятельства.

Баскетбол

Российские команды — ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС — будут проводить домашние матчи баскетбольной Евролиги на нейтральных площадках в запланированные ранее даты, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира. Также Евролига перенесла на неопределенный срок матч ЦСКА — «Барселона», который должен был пройти 27 февраля в Москве.

«Баскетбол должен быть вне политики, — говорится в заявлении БК «Зенит». — Эта основополагающая аксиома должна стоять в основании любого турнира и любого соревнования. Несмотря на все различия во взглядах и предпочтениях, европейские клубы объединяются идеей развития баскетбола вне зависимости от политической конъюнктуры. Мы уважаем взгляды каждого из клубов-участников Евролиги и готовы бороться за то, чтобы эти взгляды были озвучены. В нашем клубе игроки, тренеры и специалисты из Испании, Греции, Литвы, США, Украины, Молдавии, Польши, Белоруссии и России. Нас всех объединяет одно большое общее дело — баскетбол. Мы все вместе и наши семьи и близкие переживаем за сложившуюся ситуацию и хотим дальше идти к нашим целям, сражаться на паркете с остальными клубами Евролиги честно и благородно. Это наша жизнь, и мы все хотим играть».

Польский баскетбольный клуб «Зелена Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ, в которой выступал с 2018 года. «Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за эти три года спортивных соревнований на высшем уровне. Сейчас, однако, есть вещи, которые важнее, чем баскетбол. Мы завершаем наше участие в розыгрыше турнира», — приводит ТАСС текст заявления команды. Напомним, что 24 февраля Единую лигу ВТБ покинул эстонский «Калев».

Федерация баскетбола Нидерландов объявила об отмене домашнего матча своей сборной с Россией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. Матч должен был состояться в воскресенье, 27 февраля. 24 февраля сборная России обыграла Нидерланды (80:69), встреча проходила в Перми.

Гандбол

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение, что сборные России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках. На официальном сайте организации сообщается, что ближайшие матчи женской сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2022 с Польшей, которые должны были состояться 3 марта в Кошалине и 6 марта в Астрахани, будут перенесены. «Я уверен, что, сохраняя выдержку, спокойствие и профессиональное отношение к своей работе, поддерживая друг друга в нашей гандбольной семье, мы выйдем с честью из любой кризисной ситуации еще более сплоченными и обогащенными новым опытом. Спорт прежде всего!» — приводит официальный сайт Федерации гандбола России слова президента организации Сергея Шишкарева.

Зимние виды спорта

Международная лыжная федерация (FIS) отменила все международные соревнования под своей эгидой, которые должны были пройти в России до конца нынешнего сезона, сообщает РИА «Новости». Это этапы Кубков мира по фристайлу в лыжной акробатике в Ярославле и Москве, фристайлу в ски-кроссе (Челябинская область), прыжкам на лыжах с трамплина (Нижний Тагил и Чайковский) и лыжным гонкам (Тюмень). Самым крупным из них был финал лыжного Кубка мира, который предполагалось провести в Тюмени 18—20 марта.

Отменен финал Кубка мира по натурбану, который должен был пройти с 21 по 28 февраля в Москве. «Федерация санного спорта России проделала очень хорошую работу по подготовке к финалу Кубка мира. Поэтому очень жаль, что соревнования пришлось отменить», — цитирует ТАСС президента Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарса Фогелиса.

Сборная Украины по биатлону приняла решение отказаться от участия в оставшихся в этом сезоне этапах Кубка мира и Кубка IBU, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию биатлона Украины в Facebook.

Чемпионат Европы по керлингу 2022 года среди мужских и женских сборных, который должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября, будет перенесен в другую страну. «После экстренного созыва правления Всемирной федерации керлинга было принято решение перенести проведение чемпионата Европы 2022 года из Перми. Всемирная федерация керлинга неустанно работает над продвижением своих ценностей дружбы и уважения через дух керлинга во всем мире, и мы надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации», — приводит ТАСС текст заявления Международной федерации керлинга.

Формула-1

«Согласно официальному заявлению «Формулы-1» от 25 февраля, в связи со сложившейся в мировом сообществе внешнеполитической ситуацией руководством Международной автомобильной федерацией (FIA) принято решение приостановить подготовку к этапу в России, запланированному ранее на сентябрь 2022 года в Сочи ввиду невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах, — говорится в заявлении АНО «РОСГОНКИ». — Действие договора между официальным промоутером «Гран-при России» АНО «РОСГОНКИ» и «Формулой-1» приостановлено по форс-мажорным обстоятельствам. Приобретенные билеты не аннулируются — сдавать их сейчас нет необходимости, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки».

Регби

Европейская федерация регби приняла решение приостановить организацию всех турниров и международных матчей на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации: «Европейская федерация регби решила немедленно приостановить организацию мероприятий, турниров и матчей на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд. Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров организации по согласованию со Всемирной федерацией регби, о таких решениях будет сообщено в соответствующий срок».

В 2022 году Россия должна была принять матчи плей-офф Суперкубка Европы с участием красноярского «Енисея-СТМ», студенческий Кубок мира по регби-7 в Казани, Кубок европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге, Кубок азиатских чемпионов в Красноярске, а также международные турниры по снежному и пляжному регби.

Шахматы

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) перенес из России Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года. «Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс ФИДЕ, не будет проводиться в России. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады», — приводит ТАСС текст заявления федерации.

Спортивная стрельба

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который должен пройти в Москве с 15 по 30 августа 2022 года, может быть перенесен в другую страну, информирует ТАСС со ссылкой на Facebook президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина. «Меня очень серьезно заботит текущая ситуация, — написал Лисин. — Я понимаю, что не у всех спортсменов будет возможность приехать на чемпионат Европы. Руководство ISSF и президиум ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права делать соревнования неравными и ограничивать возможности атлетов завоевать квоту на Олимпиаду 2024 года в Париже. Я уверен, что мы найдем решение и проведем чемпионат Европы в другом месте».