Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро лыжника Александра Большунова в классической гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски».

«Александр набирает и, очевидно, что через старты наберет, лишь бы со здоровьем было все нормально. Одаренность у Александра феноменальная, прекрасный тренер. Я очень за него рад! Якимушкин показывает неплохой на данный момент уровень.

Я очень переживаю за Спицова, потому что все-таки открытие Олимпиады в Корее. Сегодня он шевелился неплохо. По движениям заметно, что способен еще прибавить. Есть вопросы и к женской, и к мужской группе.

Я очень рад за Непряеву. Наташа — великая труженица. Есть ощущение, что она сможет выйти на хороший пик к Олимпиаде. Сегодня отлегло немножко после серебра и бронзы», — сказал Губерниев «СЭ».

Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен. На третьей позиции расположился норвежец Пол Голберг.

В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).