Большунов выиграл серебряную медаль в классической гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место (+19.3) в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Первым в гонке стал финн Ийво Нисканен (34:51.7), а бронзу завоевал норвежец Пол Голберг (+25.2).

В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).

Ранее бронзовую медаль в женской классической гонке на 10 км с раздельным стартом выиграла россиянка Наталья Непряева.