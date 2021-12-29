Большунов выиграл серебряную медаль в классической гонке на 15 км на «Тур де Ски»
18:07
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место (+19.3) в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Первым в гонке стал финн Ийво Нисканен (34:51.7), а бронзу завоевал норвежец Пол Голберг (+25.2).
В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).
Ранее бронзовую медаль в женской классической гонке на 10 км с раздельным стартом выиграла россиянка Наталья Непряева.
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