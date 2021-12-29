Бородавко о серебре Большунова на «Тур де Ски»: «Саша большой молодец, красавец!»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал второе место Александра Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на «Тур де Ски».

«Саша большой молодец, красавец! Второе место — абсолютно заслуженный результат сегодня. Для золота не хватило чуть-чуть везения и выносливости. С первого километра боролся и постепенно наверстывал проигрыш. Я могу сказать, что он набирает достаточно хорошую форму. Пока есть определенные проблемы со спринтерской скоростью, но мы будем работать над этим. Сегодняшний результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути. Большунов постепенно возвращается в свою лучшую форму. Что будет на Олимпиаде? Мы не смотрим так далеко. До нее еще нужно дожить и попасть туда. Живем здесь и сейчас, от одной гонки к другой», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен. На третьей позиции расположился норвежец Пол Голберг.

В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).