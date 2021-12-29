Ступак: «Мой «Тур Де Ски» закончен. Все хорошо, так было запланировано изначально»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое снятие с многодневной гонки «Тур де Ски».

«Друзья, хочу сказать, что мой Тур Де Ски закончен, — написала Ступак в Instagram. — Все хорошо, так было запланировано изначально. 2021 год был потрясающий! Благодаря вам и вашей поддержке мы добились многого. Не без трудностей, конечно, но всегда с удовольствием и любовью к своему делу. Пусть Новый Год подарит всем еще больше положительных эмоций. Самое главное верьте в чудеса и радуйтесь мелочам. Обнимаю и целую всех. Даже тех, кто будет писать гадости под этим постом».

Ранее в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на «Тур де Ски» 26-летняя Ступак заняла седьмое место.