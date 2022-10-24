FIS по ошибке начисляла очки Натальи Непряевой ее младшей сестре Дарье

Российская лыжница Дарья Непряева в разговоре с «СЭ» сообщила, что в начале карьеры очки старшей сестры Натальи начислялись ей на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

— Я только начинала свой путь. Мне впервые оплатили FIS-код, и я появилась на сайте федерации. В списке я иду первой, потому что там алфавитный порядок. В итоге Наташины кубковые очки начисляли мне, а не ей. Получилось так, что первая шла Йохауг, а вторая — я! Потом ошибку исправили, — сказала Непряева-младшая.

20-летняя Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина-2022 27-летней Натальи Непряевой.