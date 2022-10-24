Дарья Непряева: «Очень хотела попасть в группу Бородавко. Это была моя мечта»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала «СЭ», как ее сестра Наталья пролоббировала ее переход в группу Юрия Бородавко. Также Дарья поделилась, что давно мечтала поработать с этим специалистом.

— Как вас принял в группе Юрий Викторович?

— Если честно, поначалу я переживала. У него столько титулованных спортсменов... Думала, что на меня будут меньше обращать внимания. Но это вообще не так. Юрий Викторович уделяет мне очень много внимания. Постоянно все объясняет на технических тренировках, на интервальных. У него нет кого-то одного, кого он выделяет из группы. За всех переживает, всем подсказывает.

— Бородавко рассказывал, что ваше попадание в группу пролоббировала сестра. Как это происходило?

— В прошлом году она постоянно шутила насчет моего перехода. Помню, что мы планировали с мамой и братом поехать к ней на «Тур де Ски». Как раз у меня не было соревнований и сборов. Однако там возникла проблема с местами, поэтому не приехали. Наташа тогда шутила: «Сейчас приедет Даша, будет знакомиться со своей будущей командой». Но это было все не всерьез.

— Сами хотели попасть в эту группу?

— Очень хотела попасть к Юрию Викторовичу. Это была моя мечта. Например, в 2018 году я со своим тренером ездила вместе с ними на сбор в августе в Сочи. Я уже тогда мечтала об этом, но в тот период даже близко к юниорской команде не стояла. Бегала в районе 20-30 мест на России. Для меня попадание в юниорскую команду было чем-то за гранью реальности. А сейчас я попадаю в группу к Юрию Викторовичу... Это очень круто, — сказала Непряева.