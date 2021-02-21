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Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесли из Норвегии в Швейцарию

08:46

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Холменколене (Норвегия), перенесен в Энгадин (Швейцария), сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Этап состоится с 13 по 14 марта. 13 марта пройдут масс-старты классическим стилем у мужчин и женщин, 14 марта — гонки преследования.

Норвежские этапы Кубка мира по лыжным гонкам были отменены из-за новых ограничений в связи с пандемией коронавируса на территории государства.

Дополнительная информация:

https://www.fis-ski.com/en/cross-country/cross-country-news-multimedia/news/2020-21/coming-up-nordic-world-ski-championships-oberstdorf

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