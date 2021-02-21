Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесли из Норвегии в Швейцарию

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Холменколене (Норвегия), перенесен в Энгадин (Швейцария), сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Этап состоится с 13 по 14 марта. 13 марта пройдут масс-старты классическим стилем у мужчин и женщин, 14 марта — гонки преследования.

Норвежские этапы Кубка мира по лыжным гонкам были отменены из-за новых ограничений в связи с пандемией коронавируса на территории государства.