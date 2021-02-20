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«Цирк устроили». Сотрудник ФЛГР показал, как борются с символикой России на ЧМ

13:32
«Цирк устроили». Сотрудник ФЛГР показал, как борются с символикой России на ЧМ.
«Цирк устроили». Сотрудник ФЛГР показал, как борются с символикой России на ЧМ.

Научный сотрудник Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Волков в Instagram показал, как организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе закрыли всю символику на транспорте сборной России.

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«Цирк устроили из наших машин. Все накрыли большими брезентами, чтобы никакой символики и флага нигде не было, — прокомментировал Волков. — На других машинах заклеили все черным скотчем, чтобы ничего не было видно. Напоминает это партизанский лагерь. Также любая символика на одежде неприемлема».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за нарушений антидопинговых правил запретил России выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном. Срок отстранения продлится два года.

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