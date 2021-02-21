Чешская лыжница сравнила Большунова с обезьяной и назвала русских пустоголовыми

Чешская лыжница Тереза Беранова раскритиковала россиянина Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

По ее словам, Большунов, ударив соперника, повел себя как обезьяна. При этом, по ее словам, русские — пустоголовые и неприветливые.

«Хотела бы посмотреть, что там писали финну, учитывая, что писали мне. Я просто в шоке от того, что пишут в интернете, — цитирует Беранову aktualne.cz. - Если бы это было выгодно русским, они бы сожрали Мяки. Не думаю, что Большунов поступил так из-за джентльменского спортивного поведения. Я еще раз убедилась, что русские просто пустоголовые.

Это мое мнение о них, не собираюсь его менять. Финн не делал ничего плохого, это был просто финиш. В конце концов, он же не такой глупый, чтобы пропускать кого-то на финише. И почему тогда он ударил его палкой? Мне кажется это совершенно неприемлимым. Это поведение обезьяны.

У сборной России большая команда, но никто с тобой не поздоровается в ответ, никто не улыбнется. Не стоит на это сзлиться, но иногда так выходит.

Говоришь им: «Сложно сказать «Привет»? Сложно поговорить? Почему они так ведут себя на Кубке мира?» Русские сами провоцируют на такие эмоции".

Напомним, 24 января произошел скандал — Большунова на финишной прямой мужской эстафеты подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар.

После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.