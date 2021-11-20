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Червоткин и Якимушкин попали в тройку в индивидуальной гонке в Муонио, Большунов стал пятым

14:25

Финн Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжным гонкам в Муонио (Финляндия).

Второе место с отставанием в 2,1 секунды занял Алексей Червоткин, третьим стал Иван Якимушкин (отставание — +2,1 секунды). На четвертой строчке гонку закончил Илья Семиков (+42,9).

Пятое место разделили Евгений Белов и Александр Большунов, уступившие Нисканену 43,5 секунды. На седьмом месте — Сергей Устюгов (+45,8), на восьмом — Александр Бессмертных (+50,6).

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Иван Торопцев все материалы автора
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