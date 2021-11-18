Канадский лыжник Кершоу: «Устюгов зверствовал в Муонио, просто смел всех в спринте»

Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты Сергея Устюгова на турнире категории FIS в финском Муонио.

«Устюгов зверствовал в Муонио. Здорово видеть, что он вернулся на этот уровень, — рассказал Кершоу в подкасте Faster Skier. — Место Сергея в сборной России под вопросом, и он обязан с самого старта сезона показывать высокие результаты. Конкуренция в команде запредельная, как и у норвежцев. Гонки могут показаться скучными, потому что в лидерах все время две сборные, но внутри этих команд грандиозная борьба. Мельниченко, Якимушкин, Червоткин, Спицов, и этот список можно продолжать и продолжать. Устюгов просто смел остальных в спринте».

На международном турнире в Муонио российский лыжник выиграл спринт и стал вторым в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет в финском городе Рука с 26 по 28 ноября.